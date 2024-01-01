Sedat Peker yılbaşı gecesi fotoğrafla mesaj verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker yılbaşı gecesi fotoğrafla mesaj verdi
Sedat Peker paylaştığı son fotoğrafla mesaj verdi. Peker’in yılbaşı gecesi ailesiyle çektiği fotoğraf sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker yılbaşı gecesi ailesi ile birlikte fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı Peker’in eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı. Peker fotoğrafına, "Benim canım ailem" notunu düştü.

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Kısa sürede yayılan fotoğrafla ilgili paylaşımları Peker de kendi hesabından yayımladı.

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Sedat Peker, 2 Mayıs 2021 tarihinde yayınlamaya başladığı videolarda Mehmet Ağar'dan Süleyman Soylu'ya, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e kadar pek çok isim hakkında iddialarda bulunmuştu. Milyonlarca kez tıklanan videolar, Türkiye'nin yeni gündemi haline gelmişti.

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