Sedat Peker’in gündeme getirdiği emniyet müdürü görevden alındı

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri değişti.

Servet Yılmaz da Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Servet Yılmaz'a seslenerek, "Akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle" demişti.

Peker, Soylu ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı işaret ederek bir tweet dizisi yayımlamıştı.

Sedat Peker, "Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Ulan benim Mersin’de hangi yakınım var da ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun" demişti.

"TÜM TAYİN LİSTELERİNİ SEN YAPIYORSUN"

'Deli Çavuş' adlı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker şu ifadelere yer vermişti:

"Saygı duyduğum akrabanı arattırıp, olaylarda benim adımı geçirtmesin diye, alttan alttan da Süslü Sülü’nün emri ile bu şerefsizliği yapıyorsun. Bu ülkede namuslu devlet adamları var. Hangi namuzsuzluğu yaparsanız yapın, benim üstüme yapışmaz. Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacam. Ulan utanmaz, sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun; 'İyi ki Sedat Peker’in yüzünden geçmişte sürgün yedim. FETÖ'cüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı' deyip, gülmüyor muydun ? Sözde Ankara Emniyet Müdürüsün. Emniyet Genel Müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun."

İşte o paylaşımlar: