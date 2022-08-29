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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren'den yeni açıklama

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı Mine Tozlu Sineren'den yeni açıklama geldi. Sineren; 'rüşvet zincirine dâhil olmadığım için SPK tarafından verilen cezaların muhatabıyım' dedi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:40
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:42
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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren'den yeni açıklama. SPK suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren'den yeni açıklama
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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker tarafından SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelen, Peker'in iddialarını katıldığı canlı yayında doğrulayan Mine Tozlu Sineren'den yeni açıklama geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladığı Mine Tozlu Sineren;  'rüşvet zincirine dâhil olmadığım için SPK tarafından verilen cezaların muhatabıyım' dedi.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Sineren'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Son birkaç gündür kamuoyunun gündeminde olan konularla ilgili bir basın açıklaması yapma zorunluluğum hasıl olmuştur. Şöyle ki; gündemde konuşulan ve yaptığım açıklamalarda bahsettiğim, SPK ve diğer konularla alakalı yaşanan olumsuz süreçlerin tümü, Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Marka Yatırım Holding ile ilgili değil, Mine Tozlu Sineren'in şahsına yönelik eylemlerdir.

Bu eylemlerle ilgili SPK tarafından, şahsıma ispatlanmamış iddialar ile verilen cezalarla ilgili her hangi bir mahkeme kararı yahut bir yargılamanın varlığı söz konusu değildir. Verilen cezalar nedeniyle hakkımda yazılanları ve karalamaları hiçbir zaman kabul etmeyerek bu cezalarla ilgili itirazları SPK'ya bildirdiğimde herhangi bir dönüş alamadığım için dava yoluna gidilmiştir. SPK bir denetleme kurumudur. Yargılama Yüce Türk yargısına aittir!

Mine Tozlu Sineren olarak; Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Marka Yatırım Holding'i gözaltı pazarında bir şirketken yönetimini devralıp ana pazara çıkarttım. Bu süreçte her zaman yatırımcılarımı korumak öncelikli hedefimdi. Zira bu amaçla, şirketi büyütebilmek adına çeşitli birçok projeyi hayata geçirerek şirketin büyümesini sağladım.

Gelinen noktada; kamu gündeminde olan rüşvet zincirine dahil olmadığım için, hakkımdaki iddialarla ilgili savunmam dahi alınmaksızın, SPK tarafından verilen cezaların muhatabıyım. Açıklamalarımda adı geçen, gerek bulundukları konumu gerekse kurumun adını kullanarak kendilerine menfaat temini sağlayan kişilerin kendi çıkarları için Sermaye Piyasası Kurulu gibi bir mercii de zan altındadır. İnanıyorum ki tüm bu süreç yetkili mercilerin incelemeleri sonucu gerçek sorumluların ortaya çıkması ile aydınlanacak ve kurumun ismi bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalından çıkacaktır.

Zira gerek bir vatandaş gerekse bir iş kadını olarak hiçbir devlet kurumuyla karşı karşıya olmam söz konusu olamaz.

Gündemdeki bu olayda da konu, kurum adını kullanarak kendilerine haksız kazançlar sağlamayı adet edinmiş kişilerdir.

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmam nedeniyle içine çekilmeye çalışıldığım bu rüşvet ağını fark ettiğim an itibariyle kendimi ve tabii ki yatınmcılarımı korumak için gerek şahsım gerekse şirketim adına CİMER şikayeti dahil tüm hukuki yollara başvurduğumu ve ilerleyen süreçte gündeme gelebilecek mevcut yahut müstakbel tüm durumlar için de hukuk mücadelesinden geri durmayacağımı tüm kamuoyuna bildiririm."

İşte o paylaşım:

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Poyraz
29.08.2022 22:49
Helal olsun bayana  
 
Sedat
29.08.2022 22:44
Dik durun bu dönemi aşmalıyız ki gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakalım.  
 
İbrahim ÇARABATIR
29.08.2022 21:57
🤣🤣🤣  
 
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