Mine Tozlu Sineren’in açıklamalarının ardından savcılık harekete geçti. Ve nihayet adalet adım attı

Suç örgütü lideri Sedat Peker, FETÖ’nün sermayesini tuttuğu Bank Asya’da 16 yıl yöneticilik yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK başkanı olduğu dönemde sermaye artırımı yapmak isteyen şirketlerden rüşvet aldığını iddia etti.

Peker’in öne sürdüğü rüşvet sarmalında Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AKP vekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakçı yer aldı.

Peker, Taranoğlu’nun sermaye artırımı için Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’e "aracılık" yaptığı iddia ederek bazı Whatsapp konuşmalarını yayımladı. Sineren, Peker’in iddialarını doğrularken AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aracılık içerisinde yer aldığını öne sürdü.

Sineren ve Peker’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçi. Başsavcılık, SPK’nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattı.

“ÇOK GEÇ KALINDI”

Soruşturmanın ardından TELE 1’e konuşan Mine Tozlu Sineren şu ifadeleri kullandı:

“Ben daha önce şikayetlerde bulundum. Bütün iddiaları araştırmak için Başsavcılık tarafından talimat verildi. Benim zaten CİMER’e yaptığım suç duyuruları var. SPK’nın da var. Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı.”