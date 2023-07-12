Sedef Avcı kitesurfe merak sardı

Oyuncu arkadaşlarıyla Akyaka'ya giden Sedef Avcı, kitesurf eğitimi adı.

Sedef Avcı kitesurfe merak sardı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Magazin dünyasının ünlü isimleri, soluğu Muğla'da aldı. Akyaka'ya giden Sedef Avcı, Hayal Köseoğlu, Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin, sıcak havanın ve güneşin tadını çıkardı.

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Sedef Avcı, eline sörf tahtasını alarak deneyimini gerçekleştirdi.

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Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı.

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Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin ise bu sırada Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla birlikte dolaşmayı tercih etti.

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