Sedef Avcı sessizliğini bozdu. Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına cevap verdi

Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın, bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Önceki gün bir davette görüntülenen Sedef Avcı, iddialara son noktayı koydu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sedef Avcı sessizliğini bozdu. Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına cevap verdi

Oyuncu Kıvanç Kasabalı ile meslektaşı Sedef Avcı, 2005 yılında nikâh masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu.

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"FARKLI ROLLERİ CANLANDIRMAYI İSTERİM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Sedef Avcı, önceki gün bir davette objektiflere yansıdı. Şu sıralar yeni senaryolar okuyarak projeleri değerlendirdiğini anlatan oyuncu, “Yeni işler okuyorum, henüz net olarak aklıma yatan bir iş yok. Oynamadığım farklı rolleri canlandırmayı ben de isterim” dedi.

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"BİR SORUNUMUZ YOK"

Sedef Avcı, Türkiye’nin pek çok noktasını gezerek TRT için belgesel çeken eşi Kıvanç Kasabalı’nın evden uzakta olduğu için sürekli haklarında çıkan ‘ayrılık’ haberlerine “Kıvanç’ın çekimleri devam ediyor. Alıştık artık, bir şekilde idare ediyoruz. Yok öyle bir şey, neden olsun? O da ben de işimi yapıyorum. Çocuğumuzla beraberiz. İş şehir dışında da olabilir. Bir sorunumuz yok” sözleriyle açıklık getirdi.

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