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Şehidin adının sokağa verilmesine AKP engeli: Şehidin yerine AKP’li eski muhtarın adını verdiler

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Karadolap Mahallesinde bulunan isimsiz bir sokağa daha önce muhtarlık yapan Sami Demir’in adının verilmesi kararı alındı. CHP’li meclis üyeleri, söz konusu sokağa “AK Parti davasının yılmaz neferi” olarak gösterilen muhtarın adının yerine 1994’te şehit olan Ecevit Arslan’ın adının verilmesini istedi. Ancak teklif AKP’liler tarafından reddedildi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:23
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Şehidin adının sokağa verilmesine AKP engeli: Şehidin yerine AKP’li eski muhtarın adını verdiler

Şehidin adının sokağa verilmesine AKP engeli: Şehidin yerine AKP’li eski muhtarın adını verdiler
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AKP’li Eyüpsultan Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında, Karadolap Mahallesi Nilgün Sokak ile Şelale Sokak arasında bulunan isimsiz yola, 2014-2019 yılları arasında Karadolap Mahallesi muhtarlığı yapan Sami Demir’in isminin verilmesiyle ilgili teklifi görüştü.

Oda TV’de yer alan habere göre, söz konusu sokağa, AKP mahalle başkanlığı yapan ve AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı tarafından “Ak Parti davasının yılmaz neferi” olarak gösterilen Sami Demir’in adının verilmek istenmesine CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP’li Eyüpsultan Belediye Meclis üyesi Ali Haydar İşkar teklifle ilgili mecliste yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Son dönemlerde sokak isimlendirmeleriyle ilgili olarak, geçmişte AKP’de siyaset yapmış kişilerin isimleri önümüze getiriliyor. Dolaysıyla biz bu raporla ilgili aykırı bir teklifimiz var. Aykırı teklifimizi okuyorum. Vatandaşlar için aktif olarak kullanılan, 742 ada 1 parselin ön kısmında kalan imar yoluna Karadolap Mahallesi’nde şehit bir ailenin oğlu olan Ecevit Arslan isminin verilmesini talep ediyoruz. Ecevit Arslan Karadolap’ta yaşamış, ailesi orada ikametgahını devam ettirmektedir. Geçmiş komisyon raporlarında da söyledik, bu tarz tekliflerimiz de oldu. Hiçbiri kabul olmadı. Hiçbiri buraya getirilmiyor.”

AKP “BİZ OLAYA SİYASET GÖZÜYLE BAKMIYORUZ”

CHP’nin eleştirisi üzerine söz alan AKP’li Meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz ise şunları söyledi:

“Tabi isimler önemli. İsimlerin hangi partide siyaset yapmış olduğuna çok bakmamak lazım. Toplumun kabul gördüğü, bu sadece bizim teklifimiz değil, oradaki vatandaşlarla yapılan istişare sonucunda getirildiğini düşünüyorum. Şehidimiz başımızın tacıdır. Çok daha önemli bir yere verilmesi gerekir. Hatta Ali Haydar beyin önergesine de teşekkür ederim. Belki gözden kaçmıştır. Şehidimizin isminin çok daha özel bir yere verilmesi kanaatindeyim. Bu konuya AK Parti’de siyaset yapmış gözüyle bakmamak lazım. Biz olaya siyaset gözüyle bakmıyoruz. Muhtarımız uzun süre buraya emek vermiş biri. Orada toplumsal bir kanaat oluşmuş. Meclisten sonra konuşalım, çok daha prestijli güzel bir yere isminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Meclis çoğunluğuna sahip AKP Grubu, CHP’nin teklifini reddederken, sokağa Samir Demir’in isminin verilmesini oyçokluğuyla kabul etti. Eyüpsultan Belediye Meclisi’nin kabul ettiği sokak isimlendirmesi ile ilgili karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne öneri olarak sunulacak. Yasa gereği cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kesinleşiyor.

ŞIRNAK’TA ŞEHİT OLMUŞTU

Ulaşılabilen kayıtlara göre er Ecevit Arslan 29 Mayıs 1994 tarihinde Şırnak’ta şehit edildi. Özgeçmiş bilgisinde 3. Komando Tugayı 3. Komando Taburu bilgisi yer alıyor. 30 Kasım 1974 doğumlu olan şehide Ecevit isminin verilmesinin, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Başbakan olan Bülent Ecevit’ten kaynaklandığı düşünülmekte.

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