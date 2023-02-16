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Özbekistan’ın ünlü aşçılarından her gün 10 bin kişiye Özbek pilavı

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in talimatıyla depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve insani yardım için Özbekistan'dan gelen ekipler çalışmalarına devam ederken öte yandan Özbekistan’ın ünlü aşçıları Hatay’da her gün 10 bin kişiye Özbek pilavı dağıtıyor. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:07
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Özbekistan’ın ünlü aşçılarından her gün 10 bin kişiye Özbek pilavı

Özbekistan’ın ünlü aşçılarından her gün 10 bin kişiye Özbek pilavı
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Özbekistan’ın Türkiye’deki ve Türkiye’nin Özbekistan’daki diplomatik misyonluklarının koordinasyonunda, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Gençlik-Gelecek’ Vakfı, Özbek–Türk İş Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Özbek ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından 7 Şubat'tan itibaren başlayan insani yardım çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgelerine bugüne kadar 45 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 8 ton gıda, 90 ton giysi, ayakkabı, nevresim, yastık, bebek bezi ve hijyen ürünleri, 250 jeneratör, 900 elektrikli ısıtıcı ve diğer gerekli maddelerden oluşan 270 tondan fazla insani yardım gönderildi.

HER GÜN 10 BİN KİŞİYE ÖZBEK PİLAVI

Özbekistan’ın ünlü aşçıları depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda Hatay’ın Ovakent ilçesinde her gün 10 bin kişiye Özbek milli pilavını dağıtıyor. Özbekistan Kültür, Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nden (İstanbul) gönüllüler sahada çalışmalarına devam ederken 71 Özbek doktor ise yaralıları tedavi ediyor.

 

 

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