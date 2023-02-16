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Polislerin önünde böyle isyan etti: Tüm dünyanın canı yandı ama Saray'ın yanmadı

İstanbul'da yapılan eylemde isyan eden Musa Piroğlu, "Bütün dünyanın canı yandı ama Saray'dakinin canı yanmadı" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:40
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Musa Piroğlu böyle isyan etti: Tüm dünyanın canı yandı ama Saray'ın yanmadı

Polislerin önünde böyle isyan etti: Tüm dünyanın canı yandı ama Saray'ın yanmadı
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Türkiye'nin kalbi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde "Deprem değil, kapitalizm öldürür"  eylemi yapılmak istendi.

Burada konuşan HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu da isyan etti. Piroğlu, “Bütün dünya ayağı kalktı yardım için, herkesin canı yandı. Ama Saray'dakinin canı yanmadı" dedi.

Polis barikatı önünde konuşan Piroğlu şunları söyledi:

"İnsanlar göz göre göre ölüme terk edildi. Öldüler, şimdi enkazların altındalar. Vinç bulamadılar, makas bulamadılar, alet bulamadılar, yardım edecek kimseyi bulamadılar. Su bulamadılar, yemek bulamadılar.

Bütün dünya ayağı kalktı yardım için, herkesin canı yandı. Ama saraydakinin canı yanmadı. Ve onlar şimdi burada sesimiz çıkmasın diye bizi ablukaya alıyorlar. Duysunlar biz o enkazı kaldırırız. Biz halkız, biz yan yana geliriz. Bu yapılanı unutmayacağız, biz bıraktıkları o enkaz altında biz onları bir daha çıkmamak üzere o enkazın altına gömeceğiz.”

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