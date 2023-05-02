Şehir Hatları vapurlarında eylem devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlarda, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlatılan "düdük çalma" eylemi sürüyor.

Şehir Hatları vapurlarında eylem devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlarda, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlatılan "düdük çalma" eylemi sürüyor.

Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük çalma eylemi sürüyor.

İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük çalma eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlarda, bugün de 09.15'te bir dakika boyunca düdük çalındı.

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Kadıköy rıhtımında Beşiktaş ve Eminönü iskelelerine yanaşan Şehir Hatları vapurlarında da düdük çalma eylemi gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.

Vapur ve iskele personeli alkışlayarak düdük çalma eylemine destek verdi.

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