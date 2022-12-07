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İstanbul Şehir Hatları Turizm 14 işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm, binyesinde Çımacı (Termal Görevlisi) ve Gişe Hareket Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 14 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 07:55
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İstanbul Şehir Hatları Turizm, Çımacı (Termal Görevlisi) ve Gişe Hareket Görevlisi olarak 14 işçi alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm 14 işçi alacak
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İstanbul Şehir Hatları Turizm, binyesinde Çımacı (Termal Görevlisi) ve Gişe Hareket Görevlisi olmak üzere 14 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 aralık 2022 olarak açıklandı.

Çımacı (Termal Görevlisi) için başvuru yapacak adaylar;

MÜRACAAT KOŞULLARI
*18 yaşını doldurmuş
*En az Lise mezunu, tercihen Meslek Yüksek Okulu mezunu
*Bedensel engelli olmamak, güçlü fizik yapısına sahip olmak
*Yüzme bilen
*İletişimi güçlü, güler yüzlü ve yardımsever
*Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
*İkamet: Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*İş Başvuru Formu

 

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