Şehit babasının hikayesini paylaştı. Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz sözleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü andı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan Recep Gündüz’ün babası Yaşar Gündüz’ün hikayesini paylaşan Fahrettin Altun, "Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip işgal girişimini yok eden necip milletimizin şanlı zaferidir" dedi.

"NECİP MİLLETİMİZİN ŞANLI ZAFERİDİR"

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz, gücünü tarihten alan, Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden ve bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin şanlı zaferidir. İşgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, teröristler tarafından milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan alçak saldırıları püskürten aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz.