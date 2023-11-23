Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi

Erdoğan’a, şehit öğretmenin kullandığı bağlama hediye edildi. Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, filminin galasına Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve aile üyeleri katıldı.

Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ile birlikte izledi. Erdoğan, filmin bitiminde sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıktı. Erdoğan’a, şehit öğretmenin ailesi tarafından, Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.

Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.

'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşacak.