Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında Batman’da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını anlatan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filminin galasına eşi Emine Erdoğan ve şehit öğretmenin ailesi ile birlikte katıldı.

KAYNAK: DHA
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi

Erdoğan’a, şehit öğretmenin kullandığı bağlama hediye edildi. Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin galasına katıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, filminin galasına Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve aile üyeleri katıldı.

Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ile birlikte izledi. Erdoğan, filmin bitiminde sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıktı. Erdoğan’a, şehit öğretmenin ailesi tarafından, Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.

Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.
'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü Gündem
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı Spor
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti Yaşam
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı Gündem
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu Gündem
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu