Kira zammı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: İnsaf ya, olacak şey değil

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "24 Kasım Öğretmenler Günü buluşması" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında bir kiracı ile arasında geçen diyalogu katıldığı bir programda anlattı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Kiranın 2 bin 500 liradan 7 bin 500'e çıkarılmasını 'hayretle' karşılayan Erdoğan, ev sahibine "Sende vicdan var mı?" sözleriyle seslendi.

"SENDE VİCDAN VAR MI?"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bir vatandaşım, 'Kiracıyım, ev sahibi sıkıştırıyor, 2 bin 500 veriyordum, 7 bin 500'e çıkardı. 'Ya verirsin ya çıkarsın' diyor' dedi. Mecburen ilçedeki belediye başkanımızı aradım ricada bulundum. 'Ya uygun kiralık bul ya bizim TOKİ'den varsa imkan sağla' dedim. Her şeyi devletten beklemek olacak şey değil. O ev sahibi şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? İnsaf ya."

Açıklamasının devamında bu sorunu ortadan kaldırmak için birtakım adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, "Fahiş fiyat balonunu söndürecek uygulamalarda harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.