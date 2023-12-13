Şehit Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören

23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törende, şehit Emir’in naaşı Türk bayrağına sarılarak katafalka yerleştirildi, saygı duruşu yapıldı, şehidin hayat hikayesi anlatıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, ambulansla havalimanına gönderildi ve oradan da Ankara’ya uçakla nakledildi. Törene, Şırnak Valisi, Tugay Komutanı, Belediye Başkanı, Başsavcı, Üniversite Rektörü, vali yardımcıları, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve askeri personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Emir’in dün teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştüğünü açıklamıştı.