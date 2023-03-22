Şehrazat için gün sayıyorlar

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Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, libretto ile koreografisi Armağan Davran'a ait eser, bu sezon ilk kez 25 Mart saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetecek, eserin başkemancısı ise Sibel Aydın olacak. Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin dekoru Savaş Camgöz, kostümü Gazal Erten ve ışık tasarımı Fuat Gök imzasını taşıyor.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan balede, "Behram"ı Tolga Burçak, "Zahara"yı Laroslava Volkova ve "Zühre" rolünü Milina Fidan Burçak canlandıracak.

Antalya DOB'un, Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik "Şehrazat" bale süitini, iki perdelik büyük bir baleye dönüştürdüğü eser, 30 Mart ve 1 Nisan saat 20.30'da tekrar sahnelenecek.