‘Şehrazat’tan Selda Bağcan’lı tanıtım

Star TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Şehrazat’ın ilk tanıtımı görücüye çıktı. Tanıtımda çalan Selda Bağcan’ın seslendirdiği ‘Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’ türküsü, izleyenlere duygusal anlar yaşatırken fragman, ekran başındakilere adeta görsel bir şölen sundu.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı otururken senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. İran tarihinin en çok izlenen dizilerinden ‘Şehrazad’ın yerli uyarlaması olan dizi, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat’ın sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Dizinin etkileyici tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Benim de sabırsızlıkla beklediğim işlerden birisi. Gün olarak da Perşembe yayınlanması tam isabet olur.

‘Zamansız Masal’ sürprizi

Zeynep Casalini, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı ‘Zamansız Masal’ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Zeynep Casalini’ye, müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesini Mert Alp yapmış. Yaşanan onca hayal kırıklığı ve pişmanlıklara rağmen aşka olan inancın yitirilmediğini anlatan şarkı, aşkın ne zaman isterse gelebileceğine vurgu yapıyor.

Duygusal bir şarkı olan ‘Zamansız Masal’, hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Burada Her Şey Mümkün

Ressam Seda Mit’in son dönem çalışmalarından oluşan kişisel sergisi ‘Burada Her Şey Mümkün’, sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Seda Mit’in kâğıt üzerine marker, akrilik ve yağlı pastel teknikleri ile hazırladığı çalışmalarının yanı sıra mdf üzerine cam ve taş kullanarak ürettiği 40 eser yer alıyor. Sanatçı, eserlerinde durumu, olayı ya da ifadeyi çarpıtarak anlatmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, ona kendine has bir dil geliştirme fırsatı sunarken salt bir anlatıcı olmanın ötesine geçmesini sağlıyor. Seda Mit, anlattığı hikâyeye kendi plastik diliyle dâhil olarak öznelleştirirken kahramanlarını sıradan insanlardan seçiyor.

Sergi, Betül Ketenci’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde Salı günleri hariç 27 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.