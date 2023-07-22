Şeker hastalarına iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bunlardan birisi olan yaban mersini dikkat çekti.

Yaban mersiniyle ilgili detaylar…

YABAN MERSİNİ NEDİR?

Yaban mersini, veya ayı üzümü fundagiller familyasından ılıman iklimlere alışmış bir üzümsü meyve türüdür. Anavatanı Kuzey Yarımkürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişen birçok türü vardır.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

- Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerisinde bulunan antosiyaninler gibi flavonoidlerin yanı sıra yüksek C ve E vitamini içeriğiyle bakteri ve virüslerin yayılmasını önler, böylece bağışıklık sisteminin zayıflamasını engeller. Yaban mersini ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, öksürük ve soğuk algınlığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.

- Yaban mersini kan şekerini düzenler. Düşük bir glisemik indeksine sahip olduğu için diyabet ve insülin direnci gibi kan şekeri ile ilgili sorunlardan muzdarip olanlar için faydalıdır. Yaban mersini şeker seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur.

-Vücudu kanser de dâhil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı korur.

-Yaban mersininin düzenli tüketimi nörodejeneratif hastalıklar ve sindirim hastalıklarına karşı da koruyucu olmaktadır.

- Yaban mersini ayrıca sinir hücrelerindeki oksidatif stres riskini azaltarak sinirlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

-Yaban mersini iyi bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Yaban mersini çok yönlü bir meyvedir ve taze, kuru ya da dondurulmuş olarak yenebilir. Yaban mersini meyve olarak tek başına tüketilebileceği gibi yoğurt, yulaf ezmesi, krep, waffle kek, turta, reçel dondurma ve smoothielere eklenebilir. Taze veya kuru yaban mersini salatalara da eklenebilir. Meyve çayı olarak da tüketilebilir.