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Şeker hastalarına müjde. Önemli düşüş tespit edildi

Oldukça tehlikeli olduğu bilinen yüksek kan şekeri olan hastalara müjde geldi. Kan şekerini düşüren besinlerin başında kereviz yaprağı ekstraktının geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti. Yapılan araştırmalar diyabet hastalarında kereviz yaprağının şeker seviyesini düşürdüğünün ortaya çıkarması umutlandırdı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:41
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Şeker hastalarına müjde. Önemli düşüş tespit edildi. Kereviz yaprağının şeker seviyesini düşürdüğü ortaya çıktı

Şeker hastalarına müjde. Önemli düşüş tespit edildi
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Diyabetle alakalı yapılan çalışmalar ise kereviz tüketmenin şeker hastalığı üzerindeki etkisini ortaya koyduğu bildirildi. Vücuttaki şekeri dengede tutan sağlıklı gıdalardan birisi olan kerevizini faydaları saymakla bitmiyor.

İşte kereviz tüketmenin faydaları..

Araştırmacılar kereviz yaprağı ekstresi kullananlarda, tokluk şekerinde ‘önemli bir düşüş’ olduğunu tespit etti. Kereviz tüketen grupta tedavi sonrası tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldığı bildirildi.

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildiği vurgulandı. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumu olduğu biliniyor.

Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi.

Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi.

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