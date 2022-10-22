Şeker hastası olmak istemiyorsanız bol bol tüketin. Mevsimi geldi

Posta’da yer alan habere göre; Vücudumuz için gerekli besin ögeleri yeterli miktarlarda alınmadığı zaman hastalıklara karşı direnç de azalmakta olduğu bildirildi. Bu bağlamda meyve ve sebze tüketimi de özellikle kış aylarında daha fazla önem kazanmakta olduğu vurgulandı. Sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi, vücudun gelişmesi ve yenilenmesi için yeterli ve dengeli beslenme önemli olduğu vurgulandı.

Günümüzde neredeyse her sebze ve meyvenin dört mevsim boyunca ulaşılabilir olması ile birlikte, sebze ve meyvelerin mevsiminde ve doğru şekilde tüketilmesi daha çok önem kazandığı vurgulandı. Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketimi diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskinin azaltılması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli olduğu vurgulandı. Meyve ve sebzeler enerji içeriklerinin düşük, vitamin ve mineral içeriklerinin yüksek olması nedeniyle sağlığımız için önemli besin grupları olduğu bildirildi. Meyve ve sebzeler, yüksek miktarda posa ve vitamin- mineral içeriğine sahip olmalarından dolayı kan şekeri ve kolesterol düzeyini dengelemekte, bağırsakların çalışmasını düzenlemekte, kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinden korumakta ve bağışıklık sistemini güçlendirmekte olduğu vurgulandı.

Meyve ve sebzeler lezzetlerinin yanı sıra bizi hastalıklardan koruyan birer adeta şifa deposu olması dikkat çekti. Brokoli, brüksel lahanası, lahana, karnabahar, turp, şalgam, alabaş ve roka gibi sağlık dağıtan sebzeleri soframızdan eksik etmememizin gerektiği vurgulandı.

İşte soframızdan eksik etmemiz gereken sebzeler ve sağlığımıza olan faydaları...

DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

2015 yılında yapılan bir çalışmada, sülforaphanın antidepresan ve anksiyete önleyici faaliyetlere sahip olduğu bulundu. Turpgil sebzelerin anti-enflamatuar özellikleri de depresyonu önlemede rol oynar.

VÜCUDU DİYABETTEN KORUR

Her gün en az iki çeşit turpgil sebze yemeye çalışın. Diğer sağlıklı gıda seçenekleri ve aktif bir yaşam tarzı ile birlikte, bunu yapmak diyabeti önlemek için mükemmel bir yoldur.

KALBİ KORUR

Yapılan araştırmalar, sülforaphanın, obeziteyi önlemeye ve hipertansiyonu hafifletmeye yardımcı olan arter duvarlarındaki iltihabı azaltmak için çalıştığını göstermiştir.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

Sülforaphanın antienflamatuar etkileri sayesinde, sebzelerin sağlığa faydaları arasında ağrı dindirici özelliği vardır. 2000 yılında yapılan bir çalışmada, fibromiyalji hastaları, askorbik ve brokoli tozunun bir kombinasyonunu aldıktan sonra ağrı duyarlılığının azaldığını bildirmiştir. Araştırmacılar, brokoli filizinin özünün ağrıyı engelleme ve hafifletme yeteneğine sahip olduğunu da buldu.

ANTİOKSİDAN SAĞLAR

Yüzlerce çalışma, bu sebzelerin oksidatif stresi azalttığını ve sağlıklı karaciğer fonksiyonunu teşvik ettiğini gösterir. Ek olarak, iltihabı azaltmak ve vücudu hastalıklardan korumak için de mücadele veren sebzelerdir.

Vücudu toksinlerden korur Çalışmalar, sülforaphanın vücudun böcek i’lacı ve diğer toksinleri yok etmesine yardımcı olduğunu göstermiştir.

SİYAH TURP VE BRONŞİTE ETKİSİ

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

YÜKSEK LİF İÇERİYOR

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir.

Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile sıkça tercih edilmektedir.

AĞRI GİDEREN ALABAŞ

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.

GAZ ŞİKÂYETİNE NEDEN OLABİLİR

Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb. şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.