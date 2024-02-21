Şeker hastalarının susuzluğunu gideriyor. Zayıflamaya faydalıdır. İşte o ot

Doğa, sağlığımız için çok değerli bitkiler sunuyor. Bunlardan biri de şeker hastalarına ve kilo vermek isteyenlere yararlı olan semiz otu.

Semiz otu, bir yıllık, etli yapraklı ve sarı çiçekli bir bitkidir.

Semizotugiller familyasına aittir ve toprak üzerine yayılır. Küçük, yuvarlak ve yeşil yaprakları ile körpe sapları yenir. C vitamini ve demir açısından zengindir. Tadı ekşi ve tuzludur.

Semiz otunun faydaları saymakla bitmez.

Mide ve bağırsak kanaması, kanlı idrar, dalak hastalıkları, uykusuzluk, sinirlilik ve zihin yorgunluğu gibi rahatsızlıklarda şifa kaynağıdır.

Kanı temizler, vücuda serinlik verir, idrar söktürür, kabızlığı önler. Yanık ve apse tedavisinde de lapası kullanılır.

Semiz otu, her yerde yetişebilen bir bitkidir. Salata ve yemeklere lezzet katar.

Çiğ veya pişmiş olarak, diğer sebzelerle veya tek başına tüketilebilir.

Yemek, çorba veya turşu olarak hazırlanabilir. Yaprak, çiçek ve sapları tamamen yenilebilir. Yıkarken iyice temizlenmesi gerekir.

İlkbahar ve yaz aylarında bulmak kolaydır. Soteleyerek, ızgara sebzelere ekleyerek veya çeşitli sos ve baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz.

Semiz otu, ciddi bir sağlık sorunu olan kişiler için doktor tavsiyesi gerektirir.

Semiz otu veya içeriğindeki maddeleri içeren takviyeleri kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Semiz otu alerjisi olanlar da dikkatli olmalı ve herhangi bir reaksiyon gördüklerinde hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.