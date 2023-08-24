Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına iyi gelen mucize karışımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı reçeteden dikkat çeken karışım şeker hastalığına iyi gelmesiyle biliniyor.
İŞTE O KARIŞIM…
Zeytin ağacı yapraklarını kurutun ya da kurutulmuş zeytin ağacı yaprakları alın.
Bir avuç içi zeytin yaprağını 2 su bardağı suyla 5 dakika kaynatın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.
40 gün boyunca iki günde bir, tok karnına 2 su bardağı içerseniz şeker hastalığına şifa olur.
NOT: Zeytin yaprağı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu ya da kronik hastalık durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır.
ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI
-Üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir
-Kötü kolesterol oluşumunu önler
-Kan basıncını düşürür
-İnsülin direncini azaltır, diyabete karşı korur
-Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engeller
-Bağışıklığı güçlendirir
-Alerji tedavisinde kullanılır
-Kronik yorgunluğa iyi gelir
-Tokluk hissi verir, obezite riskini önler
-Uçukları tedavi eder
-Diş ağrısına iyi gelir
-Hücre yenilenmesini destekler
-Enerjiyi arttırır
-Parkinson ve Alzheimer’a karşı koruyup, beyin işlevselliğini arttırır
-Kemiklerin iltihaplanmasını önler
-Diş ağrısının azalmasına yardımcı olur
-Zeytin yaprağı ile hazırlanan su yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir