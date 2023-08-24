Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına iyi gelen mucize karışımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı reçeteden dikkat çeken karışım şeker hastalığına iyi gelmesiyle biliniyor.

İŞTE O KARIŞIM…

Zeytin ağacı yapraklarını kurutun ya da kurutulmuş zeytin ağacı yaprakları alın.

Bir avuç içi zeytin yaprağını 2 su bardağı suyla 5 dakika kaynatın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

40 gün boyunca iki günde bir, tok karnına 2 su bardağı içerseniz şeker hastalığına şifa olur.

NOT: Zeytin yaprağı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu ya da kronik hastalık durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

-Üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir

-Kötü kolesterol oluşumunu önler

-Kan basıncını düşürür

-İnsülin direncini azaltır, diyabete karşı korur

-Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engeller

-Bağışıklığı güçlendirir

-Alerji tedavisinde kullanılır

-Kronik yorgunluğa iyi gelir

-Tokluk hissi verir, obezite riskini önler

-Uçukları tedavi eder

-Diş ağrısına iyi gelir

-Hücre yenilenmesini destekler

-Enerjiyi arttırır

-Parkinson ve Alzheimer’a karşı koruyup, beyin işlevselliğini arttırır

-Kemiklerin iltihaplanmasını önler

-Diş ağrısının azalmasına yardımcı olur

-Zeytin yaprağı ile hazırlanan su yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir