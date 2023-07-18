İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden tavsiye ediyor. Saçlarınız artık dökülmeyecek tam tersi gür çıkacak

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden tavsiye ettiği kenevir tohumunun faydaları dikkat çekti. E vitaminden dolayı kenevir tohumunun saç dökülmelerinin önüne geçtiği gibi saçların gür çıkmasına da sebep oluyor.

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden tavsiye ediyor. Saçlarınız artık dökülmeyecek tam tersi gür çıkacak

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden tavsiye ettiği kenevir tohumunun faydaları dikkat çekti.

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KENEVİR TOHUMUNUN FAYDALARI

- Kenevir tohumunun gençleştirici etkisi, İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal kolajen yöntemlerinden biri olarak da görülebilir. Ciltteki hasarlı yapıyı hızlı bir şekilde onarabilen kenevir tohumu, sinir yıpranmasını da önleyerek genç kalmanın sırrı olarak kabul edilebilir. Ayrıca kan dolaşımına da faydalı olduğu bilinmektedir.

- Kaynatılarak günde bir bardak şeklinde tüketilebilir. Ayrıca kenevir tohumu, E vitamini kaynağı olarak da bilinmektedir. Bu nedenle saçların daha sağlıklı ve gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olmaktadır. Saçların yıpranmasını ve kökten dökülmesini de önleyerek genç görünümü korumaya yardımcı olur.

-Kanseri önler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Hormonal dengesizliği düzenler

-Kemikleri güçlendirir.

-A, B1, B2, B3, B6, C, E vitaminleri ve folik asit bakımından zengindir.

-Kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko minerallerini içerir.

-Protein bakımından oldukça zengindir. Vücuttaki hormon dengesini sağlamaya yardımcı olur.

-Omega yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

-Kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp-damar sağlığını da korur.

-Kenevir tohumu, oldukça iyi bir lif kaynağıdır. Bağırsakların işleyişini kolaylaştıran içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

-İçerdiği yüksek oranda magnezyum sayesinde uyku sorunları için de oldukça faydalıdır.

-İçerdiği vitaminler ve özellikle demir sayesinde, kansızlık ve kansızlığa bağlı yaşanabilen yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetlerin önlenmesine yardımcı olur.

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KENEVİR TOHUMU NEDİR?

Kenevir tohumu oldukça etkili bir besin kaynağıdır. Teknik olarak ‘kenevirin kalbi’ denilen tohumu sağlıklı protein ve mineraller açısından zengindir. Kenevir tohumunun sert dış kabukları çıkarıldıktan sonra yumuşak kremsi ‘kalbi’ tüketilir.

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Kenevir tohumları, psikoaktif madde içermeyen endüstriyel kenevir bitkisinin çiçeklenme zamanından sonra meydana gelen tohumlarının toplanıp kurutulmasıyla elde edilir. Kenevir tohumu, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, kavrularak ya da çeşitli tariflerin içerisine ilave edilerek de kullanılabilir. Böreklerin üzerine çörek otu gibi serpilebilir, kurabiye ve keklere katılabilir, müsli ve smoothie karışımlarının içine de zevkle eklenebilir.

Kenevir tohumunun kabukları, onu çıtır bir tohum yapar. (Çıt Çıt Çedene şarkısı şimdi daha da anlamlı!) Kenevir tohumları ezilerek ya da hülleme denilen ve kabuklarının ayrılarak ezilmelerini sağlayan işlemden geçirilerek de tüketilebiliyor, böylece daha yağlı ve yemesi kolay hale gelebiliyor. Hüllenmiş kenevir tohumu, yemeklerde ve salatalarda daha lezzetli bir içerik olarak tüketilebiliyor. Kenevir tohumlarından ayrıca, aşağıda sıralayacağımız tüm faydalarını içeren, tıpkı badem sütü veya hindistan cevizi sütü gibi bir bitkisel süt hazırlamak da mümkün.

KENEVİR SÜTÜ TARİFİ:

100 gram kenevir tohumunu yıkayın, 2 su bardağı suyun içerisinde mümkünse bir gece, değilse birkaç saat bekletin.

1 litre suyun içerisine tohumları ilave edin, bir çimdik tuz ekleyin ve 3-4 dakika pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender ile karıştırın.
Karışımı bir tülbent yardımıyla süzün ve cam bir şişeye aktarın. Kalan posayı da yemeklere, salatalara, müslinize veya tatlı tariflerinize karıştırarak kullanabilirsiniz.
Tatlandırmak için içine 1 hurma veya 1 yemek kaşığı bal/pekmez ilave edebilirsiniz.

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