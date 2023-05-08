Sekiz aylık peri masalı bitti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Adalar Adliyesi’nde boşandı.

Sekiz aylık peri masalı bitti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 ay evli kalıp boşanma kararı almıştı. Oğuzhan Koç ile dikkat çekmemek için Adalar Adliyesi'nde boşanacak olan Demet Özdemir, adliye girişi görüntülendi. Çift, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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Ağustos 2021'de nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç evliliği kısa sürdü. İkili arasında yaşanan sorunlardan sonra güzel oyuncu evini terk etti ve bekar evine yerleşti.

Ünlü çift evlendikten 8 ay sonra boşanma kararı aldı. Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.

Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.

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KARŞILIKLI TALEP OLMADI

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Özdemir ve Koç birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

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