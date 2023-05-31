Oğuzhan Koç damatlık ayakkabısını giyerek paylaşım yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Kısa bir süre sonra haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Ünlü çift, 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmemişti.

Tüm bunların ardından eski eşlerden Oğuzhan Koç, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Özdemir ile düğününde giydiği ayakkabıyla kamera karşısına geçen Koç, peş peşe yayınladığı fotoğraflara; "Üzgün değilim, Fenerbahçe’yi izliyorum" notunu düştü. Ayakkabı detayı gözlerinden kaçmayan sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin kısa sürede 28 binden fazla beğeni alan gönderisine yorum yağdırdı.

"O AYAKKABILARI ÇIKAR, SANA HAYIR YOK ONLARDAN"

Oğuzhan Koç’a “Damatlık ayakkabın değil mi bu?”, “Bu ayakkabı düğündeki ayakkabı, çıkar şu lanet pabuçları!”, “Sen bu ayakkabıları evlenirken de giymiştin, demek ki ikisi de senin için hüzün”, “O ayakkabıları çıkar, sana hayır yok onlardan… Uğursuzlar çünkü”, “Şu ayakkabılardan ne zaman vazgeçeceksin?” gibi yorumlar geldi.

