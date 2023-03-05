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Seks oyuncağı hastanelik etti

29 yaşındaki İsrailli bir kadın, vajinası yerine üretrasına seks oyuncağı sokmaya kalkınca hastanelik oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:37
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Seks oyuncağını yanlış yere sokan kadın hastanelik oldu

Seks oyuncağı hastanelik etti
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İsmi açıklanmayan 29 yaşındaki İsrailli bir kadın, "idrarını yaparken rahatsızlık hissetmesi ve karın ağrısı" şikayetiyle bir hastanenin acil servisine gitti.

Kadın, daha sonra sağlık görevlilerine 'seks oyuncağını cinsel tatmin için yanlışlıkla vajinası yerine üretrasına soktuğunu' söyledi. 

Daily Mail'in haberine göre, "kadının bir kaç saatini, seks oyuncağını kendi başına çıkarmaya çalışarak geçirdiği, ancak başarısız olduğu" belirtildi.

"MESANEDEN ÇIKARILAN EN GENİŞ CİSİM"

Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nde kadını tedavi eden sağlık görevlileri, "10 cm uzunluğunda ve 2,5 cm genişliğindeki seks oyuncağının, daha önceki 2,4 cm'lik rekoru geçerek "mesaneden çıkarılan en geniş cisim" olduğunu açıkladı.

"YATAY OLARAK SIKIŞMIŞ"

Kadına, ultrason ve röntgen çekildi ve seks oyuncağının mesanesinde yatay olarak sıkıştığı görüldü.

Daha sonra kadına serum yoluyla antibiyotik verildi ve doktorlar sistoskopi yaparak idrar yoluna ucunda kamera olan uzun ince bir tüp yerleştirdiler.

Sağlık görevlilerinin, kadını ameliyat ederek seks oyuncağını başarılı bir şekilde üretrasından çıkardığı kaydedildi.

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