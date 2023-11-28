Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka son pozlarıyla gündem oldu. Görenler tanımakta zorlandı

'Seksenler' dizisi başta olmak üzere; 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı', 'İkinci Bahar' ve 'Gönülçelen' gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Çonka son olarak "Son Akşam Yemeği" filmiyle beyaz perdede izleyicisinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yer alan programı Bambaşka Sohbetler'in konuğu olan Yasemin Çonka boşanma itirafıyla herkesi şaşırttmıştı. Sessiz sedasız boşandığını söyleyen ünlü isim şimdilerde Çonka yerine Baştan soyadını kullanıyor.

Yasemin Baştan şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla gündem oldu. Ünlü ismin verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Baştan'ın 'Yeni bir yolculuk, yeni bir heyecan daha' notunu düştüğü pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne güzel zayıflamışsınız', 'Yine çok güzelsin', 'Yeni bir efsaneye mi dönüşüyor birisi', 'Çok güzel olmuşsun', 'Sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapıldı.