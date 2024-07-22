Dünyanın gözü ona çevrildi. Bir ilk olacak

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Başkan Biden, Trump’a karşı yarıştan çekildi. Biden’ın adaylığı CNN’de canlı yayınlanan münazara sonrası büyük tartışma konusu olmuştu. Son günlerde Demokrat Senatörler ve Biden’a destek veren milyarderler Biden’ın sağlık durumunu işaret ederek yarıştan çekilmesini istemişlerdi.

Biden, beklenen açıklamayı yaparak adaylıktan çekildiğini duyurdu. 81 yaşındaki Başkan yerine aday olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i işaret etti. Demokrat Parti’nin ağustos ayında adayını resmen belirlemesi öncesi Senato’daki 50 Demokrat senatörün tamamı Harris’in adaylığını destekleyeceğini duyurdu.

GÖZLER HARRIS'E ÇEVRİLDİ

ABD’de şimdi tüm gözler Demokratların resmen aday göstermesi beklenen Harris’e çevrildi. Harris’in aday olması ve Trump’a karşı yarışı kazanması durumunda ABD tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Harris'e çevrildi.

ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden ile 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ savunuculuğuyla da öne çıktı.