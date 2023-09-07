Sel felaketinde ölen doktor Selman Bağışlar ve eşine son veda: Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalovların bir kısmı su altında kalıp, zarar gördü.

6 KİŞİ KURTARILDI, 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama-Kurtarma, Karayolları'nın da aralarında olduğu 900 kişinin yaptığı aramalarda kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar, Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz ve Raile Şimşek'in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

TELEFONDA SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda sel geldiği bilgisini verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada sel sularına kapıldıkları öğrenilen çift için, Dr. Selman Bağışlar'ın görev yaptığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

DOKTOR İLE EŞİ İÇİN HASTANEDE TÖREN

Törene çiftin aileleri, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, hastane başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, İstanbul Sağlık Müdürlüğü 4 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Özçelik, Bağışlar'ın mesai arkadaşları ve hasta yakınları katıldı.

3 ay önce evlendikleri öğrenilen Bağışlar çiftinin cenazelerini taşıyan araçların hastane bahçesine gelmesi sırasında, ailelerin gözyaşları sel oldu. Çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı için Zeytinburnu'ndaki Taş Camii'ne götürüldü.

BAKAN KOCA: SON VEDALAR YARIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çiftin cenaze törenini sosyal medya hesabından paylaşarak 'son vedalar yarın' notunu düştü. Koca, paylaşımında "Kırklareli’deki selde hayatını kaybeden arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar için görev yaptığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde bir tören düzenlendi. Yine selde hayatını kaybeden eşinin ve kendisinin cenaze namazları Zeytinburnu Taş Camii’nde kılındı. Son vedalar yarın. Her ikisine tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Selman Bağışlar'ın cenaze namazının ardından gömülmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği, eşi Mihriban Bağışlar'ın ise Silivrikapı'da toprağa verileceği öğrenildi.