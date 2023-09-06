Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı

Selde kaybolan doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar'ın dacansız bedenine ulaşılarak toplam ölü sayısı 5’e yükseldi. Kayıp bir kişi ise halen aranıyor.

Bağışlar çiftinin 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Sisli Vadi’de selde zarar gören bungalov evlerin ruhsata aykırı olarak inşa edilmesi nedeniyle işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'CANIMIZI YAKAN KAYIPLARIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var.

Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu.

Kayıp vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek için ise arama kurtarma çalışmaları 890 kişilik ekiple devam ediyor. Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek; yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman'ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" dedi.

BUNGALOV EVLER RUHSATA AYKIRI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin arandığı sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"METREKAREYE 196 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ"

Bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile birlikte, çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Kayıp olan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmadan önce konuşan Karaloğlu, "Bildiğiniz gibi Demirköy ilçemiz İğneada beldemiz, Sisli Vadi bölgesindeyiz şu anda. Dün sabah 07.00 itibariyle bölgede kuvvetli bir sağanak yağışla büyük bir Sel oluştu ve dünden bu saate kadar da bölgedeki faaliyetlerimiz devam ediyor. DSİ'nin verilerine göre son 500 yılda bölgede böyle 24 saatte bu kadar büyük bir yağışın olmadığını ifade ediyor teknik arkadaşlar. Son 24 saatte bölgeye metrekareye 196 kilogram yağmur düşmüş durumda" dedi.

Karaloğlu, selin etkili olduğu orman içinde 18 bungalov evin olduğunu, vatandaşların turistik amaçlı dinlenmek için o evlere geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayıp durumda, onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bütün ekiplerimizle sahadayız, çalışıyoruz. Şu anda sahada arkadaşlar.

Başta AFAD, jandarma, sahil güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, polis arama kurtarma, özel idare ve kara yolları ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri ve STK'lar olmak üzere sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor" dedi.

"HAVA KOŞULLARI OPERASYON YAPMAYA ÇOK İZİN VERMEDİ"

Dün bölgede yağışın çok olduğunun altını çizen Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin de sahada olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Onlar da bir tehlike atlattılar bölgeye araçla girdiklerinde çok yoğun bir su vardı. Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik.

Şu anda yolda intikal etmek üzereler. 370 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerine inşallah bizlere yardımcı olacaklar. Yine dün ve bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın olaydan hemen sonra biz İstanbul'dan Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye helikopter de göndermiştik.

Ama maalesef dünkü hava koşulları o esnadaki hava koşulları operasyon yapmaya çok izin vermedi. Ama şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı helikopterler de havadan arama tarama faaliyetlerinde bizlere destek veriyorlar" dedi.

​"BURALAR ORMAN KÖYLÜSÜ"

Bugün suların çekildiğini söyleyen Karaloğlu, "Çok sayıda orman envanteri var enkaz olarak. Selin etraftan koparıp getirdiği ve vadiye biriktirdiği orman envanteri. Bunu kaldırmak profesyonellik bir iş. Onun için Orman İşletme Müdürlüğümüzü ve bölgedeki orman şefliklerimizi harekete geçirdik. Onlar şimdi bölgede, hem orman kooperatifleri var.

Buralar orman köylüsü. Orman işçilerini ve elleşleme yapan makineleriyle beraber, testereleriyle beraber bir müddet sonra bölgede olacaklar. İnşallah onlar orman enkazını kaldıracak. Bizim arama kurtarma ekiplerimiz de o yığıntıların altında bu arama faaliyetinde bulunduğumuz 3 vatandaşımızla ilgili faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde devam edeceğiz.

Kırklareli'ndeki dün oluşan kuvvetli yağışla ilgili bir gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü kamuoyunu uyarmıştı. Bizi de uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Bu arada komandolar da bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.