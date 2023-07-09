Sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu

Samsun’da sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan kadının cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedeninin 6 kilometre uzakta bulunduğu öğrenildi.

Sel sularına kapılan engelli kadın ölü bulundu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45), cansız bedenine ulaşıldı.

Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası Abdal Deresi taştı. Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi.

Ekipler, saat 08.00 sıralarında Yılmaz'ın 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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