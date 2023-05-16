Selahattin Demirtaş ‘20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder’

Demirtaş, yıllardır seçimlerde nasıl hile yapılarak ülkenin kontrolünün ele geçirildiğine dair tahminlerini ve alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirtti.

Oy sayımı ve birleştirme sürecinde en önemli delilin ıslak imzalı sayım tutanağı olduğunu ifade etti. Bu tutanağın sandık başkanı ve siyasi parti temsilcileri tarafından birlikte imzalandığını ve tutanağa itiraz edilmediği takdirde mühürlü oy pusulasının hiçbir aşamada açılmayacağını vurguladı.

AKP VE MHP’NİN ‘MUHALİF’ TAKTİĞİ

Ancak, eğer sandık kurulu üyeleri AKP-MHP taraftarı olarak yazılmışsa ve kendilerini muhalif partilerin temsilcisi olarak tanıtmışlarsa, bu durumda sandık başkanı dahil olmak üzere tüm sandık kurulunun iktidar yanlılarından oluşabileceğini belirtti. Oyların sayımı sırasında gözlemci bulunmuyorsa, hileli bir şekilde sayım tutanağını düzenleyip Yeşil Sol Parti, CHP, İYİ Parti gibi muhalefet partileri adına imza atabileceklerini ve itiraz etmeyeceklerini ifade etti. Hileli tutanağın bir örneğini muhalefet partilerinin ilçe binalarına teslim edeceklerini söyledi.

HİLE NEREDE BELLİ OLMAYACAK

Demirtaş, muhalefet partilerinin güvendiği bu tutanağa itiraz etmeyeceklerini ve sisteme kaydedeceklerini belirterek, bu şekilde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanakların uyumlu görüneceğini ve hilenin nerede olduğunun bulunmasının zorlaşacağını ifade etti. Anadolu Ajansı'nın yüksek oranda açılış yaparak Erdoğan'ın kesin bir şekilde kazandığı algısı oluşturduğunu belirtti.

HİLELİ TUTANAKLAR SİSTEME GEÇ GİRECEK

Demirtaş, hileli tutanakların başlangıçta sisteme girilmediğini, veri akışının bir süre yavaşlatıldığını ve muhalefetin sahtecilikle ilgili delil veya itirazının olup olmadığının gözlendiğini ifade etti. Muhalefetin hileyi tespit edemediği ve söz konusu sandıklara itiraz etmediği netleştikten sonra hileli tutanakların hemen sisteme girildiğini ve veri akışının yeniden başladığını belirtti.

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yıllardır hileyle nasıl seçim kazanıp ülkeye el koyduklarına dair tahminlerimi ve alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Oy sayımı ve birleştirmelerinde en önemli delil, ıslak imzalı sayım tutanağıdır. Bu tutanağı, sandık başkanı ve sandık kurulunun siyasi parti temsilcileri birlikte imzalar. Eğer tutanağa itiraz yoksa artık mühürlü oy çuvalı hiçbir aşamada açılıp yeniden sayılmaz.

Peki sandık kuruluna üye yazılanların hepsi gerçekte AKP-MHP taraftarı ise ve kendini muhalif partilerin temsilcisi olarak yazdırmışsa ne olur?

İşte o zaman sandık başkanı dahil olmak üzere tüm sandık kurulu iktidar yanlılarından oluşmuş olur.

Oylar sayılırken gözlemci de yoksa sayım tutanağını istedikleri gibi düzenleyip altına da Yeşil Sol Parti, CHP, İYİ Parti adına imza atarlar, itiraz etmezler ve bir örneğini muhalefet partilerinin ilçe binasına teslim ederler.

Muhalif partiler de kendilerine gelen bu tutanağa güvendikleri için itiraz etmezler, sisteme kaydederler. Böylece YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar uyumlu görünür, hilenin nerede olduğu bir türlü bulunamaz.

Anadolu Ajansı açılışı yüksek orandan yapar ve Erdoğan’ın kesin kazandığı algısını yaratır.

Hileli tutanaklar ilk etapta sisteme girilmez, birkaç saat veri akışı yavaşlatılır ve muhalefetin elinde sahteliğe ilişkin bir delil olup olmadığı, itiraz edip etmeyecekleri gözlenir.

Muhalefetin hileyi yakalayamadığı ve o sandıklara itiraz etmediği netleşince hileli tutanaklar da hemen sisteme girilmeye başlanır ve veri akışı yeniden başlar.

Böylece her şey yasal ve usulüne uygun görünür. Hileyi yakalamak artık imkansızdır.

Bu operasyon için merkezi bir dijital üs, bu üssün başında da Süleyman Soylu bulunur. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu sandıklarında bu operasyon yıllardır yapılır.

20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı, seçimin sonucunu değiştirmeye yeter.

Bunları önlemenin tek yolu:

A) Sandık görevlilerini belirleyen ilçe yönetimleri tanımadıkları, emin olmadıkları hiç kimseye yetki vermemelidir.

B) Her sandıkta resmi sandık görevlisi dışında en az iki gözlemci görevlendirilmelidir.

C) Herkes sayım saatinde sandığın başına dönmeli, sayımı izlemeli, not almalı, sonuçların tutanağa doğru yazıldığından emin olmalı, tüm sayım sürecini ve son tutanağı videoya çekmeli, sayım tutanağının fotoğrafları bir web sitesine yüklenmeli ve site herkese açık olmalı.

Yıllardır bu şekilde Erdoğan'a seçim kazandırılıyor, MHP yüzde 10 bandında tutuluyor. Mutlaka başka hileler de yapılıyordur ama bunları bilemeyeceğiz maalesef.

Bu nedenle sadece sandıklara sahip çıksanız bile seçim kesinlikle kazanılacak.

Pes etmek yok."