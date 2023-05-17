Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Abdülkadir Aslantaş: Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı

14 Mayıs seçimlerinde şaibeli sandık açıklamaları sürerken bir açıklama da Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı Aslantaş'tan geldi. Aslantaş, "Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı" dedi.

Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Abdülkadir Aslantaş: Oy kullandığım sandıkta bana oy çıkmadı

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine dair sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı rutin itiraz süreçleri sürüyor.

Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı Abdülkadir Aslantaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda oy kullandığı sandıktan kendisine oy çıkmadığını açıklayarak sitem etti.

KENDİ SANDIĞIMDA KULLANDIĞIM OYUM YOK

Bağımsız milletvekili adayı Abdulkadir Aslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

Şanlı şehrin şanlı insanlarına ben çok teşekkür ediyorum. 14 aydır sahadayız. 14 ayın her günü yaklaşık olarak sabahtan akşam 12 'ye kadar insanlarımızla kucaklaştık, insanlarımızla selamlaştık.

Bizlere atılan resimlerde yaklaşık olarak 18 bin 750 oy var.

Bozova'nın iki sandığının birinde 491 oy, bir sandıkta ise 277 oy bu oyların tamamı ortada yok ve ben kendi sandığımda kullandığım oyum yok. Şimdi diyeceksiniz ki onu nereden biliyorsunuz. Çünkü o sandıktan hiç oy çıkmamış.

Diyorum ki demokrasi bir ülkede yaşıyoruz ama demokratik bir ortamda seçimin olmadığını belirtileridir bunlar.

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