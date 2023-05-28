Demirtaş'tan seçim açıklaması: Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

YSK tarafından yapılan açıklamada kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçimden galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan sürece dair bir açıklama geldi.

“DEVASA BİR OPERASYON GÜCÜNE KARŞI”

“Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır.”

“ASLINDA BİR SEÇİM DEĞİL, BÜYÜK BİR OPERASYON YAPILDI”

“Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam.”