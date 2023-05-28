Demirtaş'tan seçim açıklaması: Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı

Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Selahattin Demirtaş, "Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı” dedi.

Demirtaş'tan seçim açıklaması: Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

YSK tarafından yapılan açıklamada kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçimden galip ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan sürece dair bir açıklama geldi.

“DEVASA BİR OPERASYON GÜCÜNE KARŞI”

“Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır.”

“ASLINDA BİR SEÇİM DEĞİL, BÜYÜK BİR OPERASYON YAPILDI”

“Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam.”

demirtaskeps.jpg

İlgili Haberler
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı
Selahattin Demirtaş ‘20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder’
Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama geldi
Demirtaş Erdoğan'a mesaj gönderdi: Çok naziksin bi tanesi
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü Güncel
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
Arap ülkelerinde Erdoğan sevinci Dünya
Arap ülkelerinde Erdoğan sevinci
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga Yaşam
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga
NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Güncel
NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Bayrampaşa'da şarkılı kornalı Erdoğan kutlaması Yaşam
Bayrampaşa'da şarkılı kornalı Erdoğan kutlaması
Yakutistan’dan 6.000 km yol geldi. Nazilli’de Erdoğan’ın zaferini Dombra çalarak kutladı Güncel
Yakutistan’dan 6.000 km yol geldi. Nazilli’de Erdoğan’ın zaferini Dombra çalarak kutladı
Taliban ve Hamas’tan Erdoğan’a tebrik mesajları. ‘Dost ve kardeş ülke’ vurgusu Güncel
Taliban ve Hamas’tan Erdoğan’a tebrik mesajları. ‘Dost ve kardeş ülke’ vurgusu