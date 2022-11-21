21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Selahattin Demirtaş gerçek yüzünü gösterdi. Terör yuvalarına bombardıman yapılmasını eleştirdi

Selahattin Demirtaş gerçek yüzünü gösterdi. Terör yuvalarına bombardıman yapılmasını eleştirdi

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Taksim'de 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısı üzerinden Pençe Kılıç harekatını eleştiren bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya 'vatan savunması' deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar" ifadelerini kullandı

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:14
Takip Et

Selahattin Demirtaş gerçek yüzünü gösterdi. Terör yuvalarına bombardıman yapılmasını eleştirdi

Selahattin Demirtaş gerçek yüzünü gösterdi. Terör yuvalarına bombardıman yapılmasını eleştirdi
+
Aa
-

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Operasyonu'nda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

DEMİRTAŞTAN 'PENÇE KILIÇ' PAYLAŞIMI

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü YPG/ PKK hedeflerine düzenlenen Pençe Kılıç Operasyonu'na ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"İSTİKLAL'DEKİ ACIYI İSTİSMAR EDİP KÜRTLERİN BAŞINA BOMBA YAĞDIRACAKLAR

Sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Demirtaş şunları söyledi: "İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar.

"BU KİRLİ SENARYOYA 'VATAN SAVUNMASI' DİYECEKLER"

Bu kirli senaryoya 'vatan savunması' deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

"SAVAŞI DESTEKLEMEYENLERİ VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER"

Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

"SAVAŞA HAYIR"'

Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, Yaşasın Barış' demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

FARK VAR
21.11.2022 10:20
Aybuke... geçen ki Sn. Akşener iftira yorumun not edildi. Bilgin olsun.  
 
Haluk Kul
21.11.2022 10:19
Demirtaş zaten vatan haini  
 
Mümin
21.11.2022 10:16
"Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler." İLK DEFA BİR hdp liye KATILDIM. HEPİNİZİ TEBRİK EDERİM!  
 
TÜM YORUMLAR (21)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
2
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
4
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.