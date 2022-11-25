Meral Akşener canlı yayında ağladı. Akşener Çağla Şikel'in programında Selanik Türküsü'nü söyledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV'de Çağla Şikel İle Yeni Bir Gün programına konuk oldu.

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı'na bir de sürpriz yapıldı. Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken, başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.

Ayrıca programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü çalınırken eşlik eden Akşener, gözyaşlarına hakim olamadı.