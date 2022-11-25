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  • Meral Akşener canlı yayında ağladı. Akşener Çağla Şikel'in programında Selanik Türküsü'nü söyledi

Meral Akşener canlı yayında ağladı. Akşener Çağla Şikel'in programında Selanik Türküsü'nü söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çağla Şikel İle Yeni Bir Gün programına konuk oldu. Akşener, Selanik Türküsü'ne eşlik ederken gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:25
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Selanik Türküsü'nü söylerken gözyaşlarını tutamadı. Meral Akşener Çağla Şikel'e konuk oldu

Meral Akşener canlı yayında ağladı. Akşener Çağla Şikel'in programında Selanik Türküsü'nü söyledi
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İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV'de Çağla Şikel İle Yeni Bir Gün programına konuk oldu.

Programda özel yaşamına ve gündelik hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı'na bir de sürpriz yapıldı. Akşener'in ilkokul öğretmeni canlı yayına bağlanırken, başka bir öğretmeni de video mesaj gönderdi.

Ayrıca programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü çalınırken eşlik eden Akşener, gözyaşlarına hakim olamadı. 

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"Yer utanır, gök utanır, toprak utanır, su utanır ama utanması gerekenler utanır mı acaba? "
25.11.2022 13:21
"Zerre kul hakkı yiyen.haramizadelere,susan dilsiz şeytanlar için ağlamıştır.  
 
Selami
25.11.2022 13:01
Ona son seçim anketi gitmiştir ondan ağlıyordur,kim derdi ki barajın altında kalacak…  
 
Dilsiz şeytan çok sessiz kalan
25.11.2022 12:50
Sn.Akşener 4 parmağıni "Rabia işareti göstererek aglasaydin daha cok duyguyu sömürür oyları toplardınız.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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