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  • Dört dönem AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş böyle isyan etti: Erdoğan dinlensin, oyum Akşener'e

Dört dönem AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş böyle isyan etti: Erdoğan dinlensin, oyum Akşener'e

Yapılan anket sonuçları İYİ Parti'nin yükselişine dikkat çekerken yapılan sokak röportajları da İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in yükselişini gözler önüne seriyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:10
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Sokak röportajında dört defadır AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş bu defa oyum Akşener'e dedi

Dört dönem AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş böyle isyan etti: Erdoğan dinlensin, oyum Akşener'e
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Bu defaki sokak röportajında 64 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş ilk seçimde oyunu Meral Akşener'e vereceğini söyledi. Bundan önce dört seçimde de AKP'ye oy verdiğini söyleyen kişi kendisine uzatılan mikrofona şunları söyledi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çok iyi düşünüyorum. İnşallah yeni seçimde başa o gelecek. AKP'ye şimdiye kadar dört kere oy verdim pişman oldum. Baksana gençlerin işi zor. Beşinci defa oy vermem bu defa oyumu Meral Akşener'e vereceğim başka çare yok."

ALTILI MASA ÇAĞRISI HATIRLATILDI

Röportajı yapan kişinin Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı 'Altılı Masa'dan ayrıl' çağrısını hatırlatması sonrasında şöyle konuştu:

"Altılı Masa'yı terk etme çağrısını kendi seçimini garantilemek için söylemiştir. Seçimde göreceğiz, kim iyi şeyler yapacaksa o kazansın. Biraz dinlensin, dünya hayatı bak gözlerinin altı şişmiş. Dün çocuktuk geldik 64 yaşına. O da dinlensin, ben onun yerinde olsam aday bile olmam dünya kısa..."

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FİKRİ TAKİPÇİ
25.11.2022 21:48
Abi, çocuklarını işe aldıramamış onun serzenişi. Toplumun iyiliği için değil, şahsi ikbal için oy vereceksen "oyun sende kalsın"  
 
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