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İYİ Parti’den Meral Akşener’e çiçek veren öğretmenin sürülmesine tepki

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 20 Temmuz'da Giresun'da yaptığı gezi sırasında kendisini karşılayarak, çiçek veren kadın öğretmene soruşturma açılmasına tepki gösterdi...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:50
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Giresun’da Meral Akşener’e çiçek veren öğretmen sürülmüştü. İYİ Parti’den açıklama

İYİ Parti’den Meral Akşener’e çiçek veren öğretmenin sürülmesine tepki
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında en çok çalışma yapan parti olduklarını söyledi.

MİSAFİRE "HOŞ GELDİN" DEMEK SUÇ OLMAMALI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Temmuz'da Giresun'da yaptığı gezi sırasında kendisini karşılayarak çiçek takdim eden bir kadın öğretmene soruşturma açılarak başka bir ilçeye tayin ettirilmesine tepki gösteren Zorlu, misafire "hoş geldin" demenin suç olmaması gerektiğini belirtti.

Zorlu şunları söyledi:

"Bunu yargıya taşıyacaklar. İdare mahkemesinin bu yönde yürütmeyi durduracağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Burada bir siyasi faaliyetten bahsetmek söz etmek mümkün değil. Bunu bir siyasi faaliyet içerisinde değerlendirerek öğretmenimize böyle bir ölçüsüz ceza veriliyor. Bu sistem değişikliğinin gerçekleştiği günden itibaren bu siyasallaşma artık insanımızın birebir yaşam koşullarını etkileten seviyeye gelmiştir. Artık milletimizi uyarmayı bir vazife olarak kabul ediyoruz" diye konuştu

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FİKRİ TAKİPÇİ
25.11.2022 22:06
Sevdiğin kişiye oy verebilirsin ancak, "Memurlar tarafsızlık ve sadakat ilkelerine aykırı" olmamalı.İyi-Sekreteri Sayın Av. Poyraz böyle demişti.  
 
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