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Meral Akşener’den huzurevindeki ortaokul öğretmenine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ı, kaldığı Validebağ Huzurevinde ziyaret etti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:50
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den huzurevindeki ortaokul öğretmenine ziyaret

Meral Akşener’den huzurevindeki ortaokul öğretmenine ziyaret
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, beraberindeki partili bir grupla İzmit Ortaokulundan öğretmeni olan ve Validebağ Huzurevinde kalan 97 yaşındaki Zerrin Köksal'ı ziyaret ederek elini öptü. Akşener, Köksal ve diğer huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Validebağ Huzurevinin çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Akşener, politikaya başlamadan önce, Acıbadem'de oturduğu dönemde buraya çok gelip gittiğini anlattı.

“İSTİKBALİN REİS-İ CUMHURU, BAŞBAKANI”

Meral Akşener'in öğretmeni Zerrin Köksal ise "Meral'ciğim iyi bir ailenin kızıdır. Kendisi çok çok iyidir. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi bir insan, çok sevdiğim bir öğrenciydi. İYİ Partiyi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbalin reis-i cumhuru, başbakanı." dedi.

Öğretmeninin sözleri üzerine Akşener, "Hocam buraya girmesek." diye cevap verdi.

Köksal, daha sonra Sivas'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü anları anlattı.

Meral Akşener, 1974'te Bursa Kız Öğretmen Lisesinden mezun olduğunu, siyasi kimliğiyle değil öğretmen kimliğiyle burada bulunduğunu belirtti.

Zerrin Köksal'ın oğlu Ahmet Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'in her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle annesini ya ziyaret ettiğini ya da telefonla arayıp halini, hatırını sorduğunu aktardı. 

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1950
26.11.2022 17:52
Bu merhametli insandan kötülük gelmez, yeterki etrafındakiler kötü yöne sürüklemesin, Meral hocam içten sevgiler  
 
Bu iş köprü üzerinden mizansenle kiralık adamları intihardan vazgeçirmekten çok farklı ve güçlü !
26.11.2022 17:32
Çok ilginç.İnanılmaz ve olumlu duygulara evrilebilecek bir ortam izledim. Akp'nin Türk Milletine 20 yıl boyunca dayadığı azar,kibir,aşağılamalardan sonra Meral Akşener sandıkları patlatacak!  
 
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