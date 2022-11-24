24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener'in Erdoğan'ı reddetmesi AKP'yi çok kızdırdı. AKP'li Hamzadağ canlı yayında küplere bindi

Meral Akşener'in Erdoğan'ı reddetmesi AKP'yi çok kızdırdı. AKP'li Hamzadağ canlı yayında küplere bindi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ı reddetmesi AKP'yi çok kızdırdı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:33
Takip Et

Meral Akşener'in Erdoğan'ı reddetmesi AKP'yi çok kızdırdı. AKP'li Hamzadağ canlı yayında küplere bindi

Meral Akşener'in Erdoğan'ı reddetmesi AKP'yi çok kızdırdı. AKP'li Hamzadağ canlı yayında küplere bindi
+
Aa
-

AKP Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programında tv100'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunmuştu. Akşener bu çağrıya 'Kumar masasında olmayacağız' yanıtını vermişti.

Hamza Dağ, Akşener'in yanıtı ile ilgili "Cumhurbaşkanı’nın açıklaması çok net ‘Yerli ve milli tarafa buyurun’ diyor. İYİ Parti Genel Başkanı’nın böyle bir şeyi ‘Kumar masası’na benzetmesi AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir." ifadelerini kullandı.

Dağ, son anketlerde Erdoğan'ın olası yüzde 52'lerde olduğunu iddia etti.

Hamza Dağ 6'lı masada adaylık tartışmalarıyla ilgili  "Bizim endişe duyduğumuz bir aday yok. Ama 6'lı masayı endişelendiriyor" dedi.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

"Terörle mücadelede çok büyük mesafe katettik"

Savunmada attığımız adımlar yerelleşmenin bize sağlamış olduğu imkanlar terörle mücadelede çok büyük mesafe katettiğimizi gösteriyor. Türkiye, Kürt sorunu noktasında da diğer sorunlarla alakalı da 2002 Türkiyesinin olduğu yerde değil.

Böyle bir terör hadisesiyle karşı karşıya kalındıktan sonra hızlı bir şekilde arka planı ortaya çıkarıldı ama önce ülkemizdeki muhalif siyasetteki bazı arkadaşlar tarafından TSK’nın açıklamaları değil de terör örgütünün sahiplenmeme açıklamaları daha önemli görüldü.

Operasyon konusunda eleştiriniz CHP’ye mi?

Bu konuda daha net söylemleri ortaya koyan parti HDP ama CHP siyasi aktörleri vasıtasıyla direkt değil, candaş medya, fondaş medya vasıtasıyla bunu daha çok lanse edecek pozisyona getirmeye gayret etti.

Bu ülkenin 40-45 senedir uğraşmış olduğu konuda iktidarıyla muhalefetiyle herkesin ortak bir noktada buluşması elzemdir.

PKK’ya karşı yapılan işe Kürtlere karşı yapıyormuş gibi lanse etmesini kabul etmiyoruz, biz bunu yapmadık hiç. Her seferinde PKK’yı ve Kürtleri ayrı noktada düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. 

"HDP PKK sözcüsü gibi"

HDP bütün politikalarını, yaptığı her hamlede bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Nerede kritik bir süreç olsa PKK’nın sözcülüğü noktasında hareket ettiğini görüyorsunuz. İstiklal’deki saldırı için de geçerli bir durum.

Biz Türkiye’nin birinci siyasi partisiyiz, her bölgeden oy alan bir siyasi partiyiz. Bizim vazifemiz şu ana kadar oyunu alamadığımız kişilerin oyunu almaya çalışmak ve bir siyasi parti hürriyeti altında kendimizi anlatmaya devam etmek.

Türkiye Yüzyılı

İlk yüzyılda vesayet ve siyasi belirsizliğe rağmen her vatandaşımız inşa edilmesi için taş üstüne taş koydu. 2023’ten sonraki süreç, her yıl, her ay Türkiye Yüzyılı olarak dünyada konuşulsun, bunu hep birlikte konuşturalım.

Bu bir seçim sloganı değil, bizim 3K modelimiz var 3K modelinin birinci K’sı ‘Doğruya doğru’ önümüzdeki süreçte daha fazlasını duymaya devam edeceksiniz. Türkiye Yüzyılı’na entegre bir iş ve devam edecek.

"Kampanyamızı başlattık"

Gün gün, hafta hafta ne yapacağımız belli. Şu an hem AKP hem Cumhurbaşkanlığı noktasında kampanyamızı başlattık.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KYOK
24.11.2022 16:03
Sn. DAĞ, davetinizin reddinden henüz kısa süre sonra "Gizlilik kararı-Demokles kılıcı" hakkında fikrinizi öğrenmek isteriz.  
 
AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir." Se
24.11.2022 15:57
Millet ittifakına oy verenlere hakaret değilmi öylemi.  
 
A.turk.
24.11.2022 15:50
Eğer oyunuz %52 ise Nisan mayisi beklemeyin sıkıyorsa hemen Aralık'ta seçim.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.