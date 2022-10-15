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Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı

Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te sürpriz isim olarak gençlerle bir araya geldi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 22:48
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Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı

Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
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Bayraktar, "Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" dedi.  

23 Yetenek Derneği tarafından bu sene ikincisi organize edilen Zirve 23, bugün 2 bini aşkın üniversite öğrencisi gencin katılımıyla gerçekleşti. Demirören Medya Grubu'nun da sponsorlar arasında bulunduğu, Maslak'taki Volkswagen Arena'da düzenlenen zirvede gençler, etkili liderlerin hikayelerini dinleme imkanı buldu. Zirvede gençler için sürpriz konuklardan biri Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Devrim temasıyla gençlerle buluşan Bayraktar, konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başladı. Bayraktar, Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı. 

"DOĞRU AHLAKTAN AYRILMADAN İLERLERSENİZ DÜNYANIN EN İYİSİNİ YAPABİLİRSİNİZ" 

Gençlerle konuşan Selçuk Bayraktar, "Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi. 

"KIZILELMA'NIN SON AŞAMALARINDAYIZ" 

Bayraktar, "20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz. Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim. En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar" diye konuştu.  

"YETER Kİ VİZYONUNUZ DOĞRU OLSUN" 

Bayraktar, "Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz" dedi.  

Bayraktar, "TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik" ifadelerini kullandı.  

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Bülent
15.10.2022 23:56
Kızıl elma kurtlanmasin sakin  
 
Msc
15.10.2022 23:18
Senin ve ekibine başarılar diliyorum.  
 
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