Selçuk Bayraktar'ın abisi İmamoğlu'na çok sinirlendi: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak

Ticaret Bakanlığı’nın, dün İsrail’e 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirmesiyle birlikte, ürünlerin arasında yer alan 'Uçak Benzini-Jet Yakıtı’, tartışmalara yol açtı. Selçuk Bayraktar’ın ağabeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.

İddialara sert tepki gösteren Bayraktar, iddiaları bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürdü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.” İfadelerini kullanan Bayraktar, İsrail’e jet yakıtı sattıklarına ilişkin iddiaları ortaya atan kişinin İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer aldığını öne sürdü.

Kişinin, “Alevilerin de PKK’sı olmalı” diye yazılar yazdığını ve DHKP-C güzellemesini yaptığını öne süren Bayraktar, “Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.” İfadesini kaydetti.