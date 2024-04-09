İsrail'den yaptırım kararına küstah yanıt. Amerikan kongresine emir verdiler

Serhat Ağa
İsrail'den yaptırım kararına küstah yanıt. Amerikan kongresine emir verdiler
Ticaret Bakanlığının İsrail’e yönelik ihracat kısıtlaması kararı sonrasında İsrail’den küstah bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisraiel Katz, Türk ekonomisine zarar verecek tedbirler alacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretinin, Gazze’deki katliamlara rağmen devam etmesi üzerine yapılan protestolar ve muhalefetin baskıları sonrasında Ticaret Bakanlığı İsrail’e ile yapılan ticarette bazı yaptırım kararları aldı.

Alınan karara göre 54 ürün grubunun ihracatında kısıtlamaya gidilmiş ve çelikten çimentoya, jet yakıtından dikenli tellere kadar birçok ürün, Gazze’de ateşkes olana kadar kısıtlandı.

ekran-goruntusu-2024-04-09-125245-001.png

Ticaret Bakanlığının açıklamalarının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Türkiye’ye küstah bir açıklamada bulundu.

israil-enerji-bakani-yisrael-katz-ablukanin-kaldirilmasina-siddetle-karsiyim-yno1.webp

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze'deki Hamas katillerine verdiği destek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiği” iddialarının ardından yapılan açıklamada “BD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim” ifadeleri yer aldı.

Katz’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor.

İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini,

Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim"

ekran-goruntusu-2024-04-09-140502.png

İlgili Haberler
Kısıtlama yetmez tümüyle durdurun. CHP'den İsrail ile ticaret açıklaması
İsrail ile ticarete 54 ürüne kısıtlama geldi
Son Haberler
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı Teknoloji
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması Spor
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu Gündem
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı Gündem
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi Gündem
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı