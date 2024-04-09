İsrail'den yaptırım kararına küstah yanıt. Amerikan kongresine emir verdiler

Türkiye’nin İsrail ile olan ticaretinin, Gazze’deki katliamlara rağmen devam etmesi üzerine yapılan protestolar ve muhalefetin baskıları sonrasında Ticaret Bakanlığı İsrail’e ile yapılan ticarette bazı yaptırım kararları aldı.

Alınan karara göre 54 ürün grubunun ihracatında kısıtlamaya gidilmiş ve çelikten çimentoya, jet yakıtından dikenli tellere kadar birçok ürün, Gazze’de ateşkes olana kadar kısıtlandı.

Ticaret Bakanlığının açıklamalarının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Türkiye’ye küstah bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze'deki Hamas katillerine verdiği destek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiği” iddialarının ardından yapılan açıklamada “BD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim” ifadeleri yer aldı.

Katz’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor.

İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır.

İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini,

Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi talimatını verdim. ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza, boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim"