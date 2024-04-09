İsrail ile ticarete 54 ürüne kısıtlama geldi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından dolayı, 54 ürün grubunda İsrail ile olan ticarete kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada; çelik borular, çimento, elektrik panoları ve kabloları, hırdavat ürünleri, inşaat demiri, inşaat makineleri, tel çekme makineleri ve motor yağları gibi ürünlerin ihracatında, İsrail’e kısıtlama getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" ifadeleri kullanılırken, İsrail’in ateşkes ve kesintisiz insani yardım çağrılarını yok saydığı vurgulandı.

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