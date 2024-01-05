Selçuk Bayraktar’ın vergi rekortmeni olmasının altındaki sırrı açıkladı

Baykar şirketinin başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon lira gelir vergisi ödeyerek vergi rekortmeni oldu. Baykar, aynı yıl 662 milyon dolarlık ihracat yaparak havacılık ve savunma sanayinde lider şirket haline geldi.

Vergi rekortmenleri listesini köşesine taşıyan Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Ekonomist Hurşit Güneş’in, Baykar’ın teknoloji ağırlıklı ve katma değerli ürünler ürettiği için yüksek kar ve gelir elde ettiği görüşünü de köşesine taşıdı.

BAYRAKTAR’IN MİRASI VE SİYASİ İLİŞKİSİ

Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar, 2021 yılında öldü. Mirası da vergiye tabi oldu. Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de yakın ilişkisi var.

Bu değerlendirmeleri yapan Serpil Yılmaz, “Bu durum, vergi listelerinin açıklanmasında etkili olmuş olabilir mi sorusu akıllara geliyor.” diye de sordu.

LİSTENİN SEBEBİ VERGİ KAÇAKLARI

“O bu değil de; en yüksek vergiyi ödeyen 100 kişiden 76’sı isimlerini gizlemiş.” diyen ekonomi yazarı Serpil Yılmaz,

“En yüksek vergi veren Bayraktar’ı biliyoruz, ikinci olan Rahmi Koç’u ve aynı listede yer alan Koç ailesinin isimlerini biliyoruz ama; 100-200 milyon liralık boşanma davası alan avukatlar ortada yok!” diye yazdı.

Herkesin boşanma davalarında servet sakladığını dile getiren Serpil Yılmaz, AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun “şantajdan” tutuklu eski eşi Ünsal Ban boşanma davasını da hatırlattı.

Bilindiği üzere mahkeme Ban’ın eski eşine 22 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Dava şuanda istinafta…

Serpil Yılmaz, bu hatırlatmanın ardından yazısını şöyle sonlandırdı:

“Türkiye’de paranın kimde olduğunu vergi listelerinden takip etmeye gerek yok, ne iş yaptığı “gizli” sözleşmelere bağlı olanların yaşadıkları lükse baksak yeter!”

AFFEDİLEN VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ne kadar olduğu resmi raporlarda yer almıyor, ancak %30 ile %40 arası bir oran olduğu tahmin ediliyor. Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı 2023-2025 de bu konuda net bir rakam vermiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2022 yılı Faaliyet Raporu’na göre; Türkiye’de 31.12.2022 tarihi itibarıyla 6.921.593 faal mükellef bulunuyor. Ancak 2022 yılında, 3.433.964 faal gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefinin sadece %2,26’sı vergi denetimine alınabilmiş.

AKP, 2016 yılında Cengiz İnşaat’a 2005-2009 yılları arasında kesilen 424,4 milyon TL’lik vergi cezasını silmişti. Bu vergi affını o dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal da 2016 yılında onaylamıştı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılında yaptığı bir açıklamaya göre, son 10 yılda Cengiz İnşaat’a 30, Kolin İnşaat’a 36, Makyol İnşaat’a 24, Kalyon İnşaat’a 19 ve Limak İnşaat’a 19 kez Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerinde indirim (Vergi Affı) uygulanmıştı.