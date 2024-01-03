Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu. Rahmi Koç 3'ncü sırada yer aldı

Gelirler İdaresi Başkanlığı 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi şampiyonları açıklandı. Buna göre Kurumlar vergisinde birinci olan mükellef isminin açıklanmasını istemezken, 2'nci sırayı 21 milyar 419 Milyon lira ile Garanti Bankası aldı.

Kişisel olarak ödenen Gelirler vergisinde ise bu yılın şampiyonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 564 Milyon lira gelir vergisi ödeyecek. Gelirler vergisi listesinde 2,4,5,6,7'nci sıradaki mükellefler isminin açıklanmasını istemedi. Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar'ın Kurumlar vergisi listesinde ismi yoktu. Şirket ya ilk 100'e giremedi ya da ismi açıklanmayan şirketler listesinde yer aldı.

En fazla gelir vergisi ödeyecek 3.'ncü isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.Listenin 8'nci sırasında ise Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırada İpek Kıraç ve 10'da Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ ŞAMPİYONLARI

Kurumlar vergisinde ilk ve üçüncü sırayı alan mükellef isminin açıklanmasını istemezken, Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuk eden Garanti Bankası oldu. Kurumlar Vergisi'nde 3'üncü sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. 4'ncü sırada Yapı Kredi Bankası 19 Milyar 807 Milyon Lira, 5'nci sıra yer alan şirket isminin açıklanmasını istemedi. 6'ncı sırada 18 milyar 861 milyon liralık Kurumlar Vergisiyle Akbank oldu.

GELİR VERGİSİ SIRALAMASI

KURUMLAR VERGİSİ ŞAMPİYONLARI