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Selçuk Çebi istifa etti

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 06:34
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Selçuk Çebi istifasını açıkladı

Selçuk Çebi istifa etti
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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adaylığı için mevcut görevimden istifa ettim. Yarın saat 15.00'te il başkanlığımızda başvurumuzu yapacağız. Dualarınızı bekler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım." 

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