Selçuk Geçer altını zıplatacak gelişmeyi açıkladı

ASKERİ BİR KRİZ ALTININ ALEVİNİ YÜKSELTEBİLİR

Altın fiyatlarında ikinci etmen ise uluslararası piyasalarda yaşanması muhtemel bir kriz. Bunu elbette kestirmek zor ancak geçtiğimiz yıllarda covid pandemisi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşlar gibi dünyayı etkileyecek bir hadisenin yaşanması, zaten yükselecek olan altını daha da ateşlendirecektir. Bunu elbette muhtemel senaryoda hesaplamaya katmaya gerek yok. Zaten yaşanacak yükseliş için böyle bir krize de gerek yok. IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere tüm finans kuruluşları, gelecek 10 yıl için karamsar bir tablo ortaya koymakta. Hal böyleyken, ekonominin sıkıntı verdiği bir süreçte doğal olarak altın değerlenmeye devam edecektir.