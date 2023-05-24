Selçuk Geçer seçimden sonra dolar kurunun ne kadar olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Seçimlere 4 gün kala Dolar, Euro ve altının yükselişi devam ediyor. Güne 19,86 TL'den başlayan Dolar 19,86 TL'den, 21,43 TL'den başlayan Euro 21,45 TL'den, 24,73 TL'den başlayan Sterlin 24,79 TL'den, 14,37 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,39 TL'den işlem görüyor.

Ünlü ekonomist ve piyasa analisti Selçuk Geçer, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tur oylamasının ardından dolar kurunda beklediği rakamı duyurdu.

YouTube hesabından Yeni bir video yayınlayan ve seçim sonrası döviz kurularındaki hareketliliği değerlendiren Geçer tarih vererek Dolar/TL'nin 35 TL'yi görebileceğini söyledi.

UYARI YAPTI

Geçer, dolar borcu olan vatandaşlara da ekstra uyarı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyaran Selçuk Geçer dolar kuruna ilişkin şu ifadeleri kullandı: ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebilir.

Dolar endeksi bugün 0.225 yükselişle güne başladı. Yeni haftada 106.135 seviyesinden de işlem görüyor. Dolar 35 TL olacak. Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek.