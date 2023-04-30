İsviçre’deki gurbetçi 10 frank ile neler aldı neler. Bombayı videonun sonunda patlattı

Editör: Ayşe Memiş

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ediyor. 19-40 TL’den işlem görürken Euro ise 21, 42 lira seviyesinde.

Dolar karşısında 2022 yılında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası oldu. Ancak TL sadece dolar karşısında değil, bulgar levası ve frank karşısında da baya eridi.

Şu an 1 İsviçre frangı, 21,75 Türk Lirası. Durum böyle olunca yurt dışında 1 franka neler alınıyor neler. İktidarın derinleşen ekonomik krizi “Yurt dışı bizi kıskanıyor, Avrupa’da da enflasyon yükseliyor” sözleriyle derinleştirmemeye çalışması tepki topluyor.

Yurt dışından yaşayan gurbetçiler, çektikleri videolar ile ne kadar iyi durumda yaşadıklarını söyleyerek iktidarın tam tersini anlatıyor.

Bunlardan biri de sosyal medya platformundan paylaşılan bir alışveriş videosu oldu. İsviçre’de yaşayan bir gurbetçi markete gidip 10 Frank (217 TL) ile alışveriş yapıyor.

Gurbetçi girdiği manavdan 10 frank ödeyerek, bir mango, bir avokado, bir ananas, yarım kilo çilek, kavun, yarım kilo üzüm, muz, file portakal ve limon aldı.

Gencin videonun sonunda ise “Gördüğünüz gibi içkiler de çok ucuz o yüzden herkes Türkiye’yi kıskanıyor” dediği duyuluyor. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan İsviçre’de asgari ücret 4 bin frank. Yani 85 bin Türk Lirası.